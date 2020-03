Kiinan presidentti: Koronavirusepidemia on saatu hallintaan Hubein maakunnassa

Koronavirus on saatu "periaatteessa hallintaan" koronavirusepidemian keskiössä olleessa Hubein maakunnassa ja sen pääkaupungissa Wuhanissa, kertoo Kiinan presidentti Xi Jinping.

Hubeissa tänään vierailleen Xin mukaan tilanteen tasapainottamiseksi on saatu aikaan "merkittävää menestystä" ja koronavirus ollaan voittamassa.

Kiina kertoi myös aiemmin tänään höllentävänsä liikkumisrajoituksia Hubein maakunnassa. Terveet ihmiset saavat nyt matkustaa maakunnan sisällä alueilla, joissa koronaviruksen riski on vähäinen tai keskitasoa.

Viranomaiset käyttävät liikkumislupien myöntämiseen mobiilisovellusta. Sen myötä terveille ihmisille annetaan "vihreä värikoodi", jonka myötä nämä saavat liikkua maakunnan sisällä.

Kiinassa pahimman koronavirustartuntapiikin katsotaan olevan hiljalleen laantumassa. Kiinassa oli raportoitu tänään vain 19 uutta koronavirustartuntaa, mikä on alhaisin lukema sitten tammikuun, jolloin uusia tartuntoja alettiin tilastoida.

Kiinalaislääkärin kuolema herätti suuttumusta

Suuttumusta herätti etenkin kiinalaislääkäri Li Wenliangin kuolema.

Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa hän varoitti sarsin kaltaisen viruksen leviämisestä. Muutamaa päivää myöhemmin Li kutsuttiin viranomaisten kuultavaksi ja pakotettiin allekirjoittamaan lausunto, jossa häntä syytettiin väärien tietojen levittämisestä ja yhteiskunnan järjestyksen horjuttamisesta.

Li menehtyi lopulta itse koronavirukseen helmikuussa.

Nihkeästä alusta huolimatta Kiinan viranomaiset ovat myöhemmin tarttuneet koronavirukseen rivakoin ottein. Maahan on asetettu useita liikkumiskieltoja, ja Hubein maakunta on käytännössä ollut viikkoja eristettynä.

Maailmanlaajuisesti yli 4 000 ihmistä on tähän mennessä kuollut koronavirukseen ja yli 110 000 on saanut tartunnan. Valtaosa tartunnoista on todettu Kiinassa.

Koronaviruksen uskotaan saaneen alkunsa joulukuussa wuhanilaiselta ruokatorilta.