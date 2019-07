Suomi kokoaa EU-maita auttamaan Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita

Saksan ja Ranskan taustatuella Suomi lähtee hakemaan ratkaisua, jolla Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita jaetaan EU-maiden kesken.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo kutsuneensa EU:n sisäministerit keskiviikkoiltana Helsinkiin, jossa on tarkoitus keskustella vapaaehtoisesta ja väliaikaisesta järjestelystä turvapaikanhakijoiden jakamiseksi.

Tähän asti ongelmaa on ratkottu pelastusalus kerrallaan. EU-komissio on käynnistänyt kyselykierroksensa jäsenmaille aina uudelleen, kun Italian tai Maltan satamiin on saapunut alus täynnä pelastettuja, joita maat ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan.

Vuoden aikana EU:n sisällä on siirretty noin 800 mereltä pelastettua ihmistä. Heidät on toivottanut tervetulleeksi hieman yli 10 valtiota. Esimerkiksi Suomi on nykyisen hallituksen aikana päättänyt ottaa kahdeksan turvapaikanhakijaa Italiasta ja viisi Maltalta.

Keskinen Välimeri vaarallisin

Varsinkin keskisen Välimeren reitti Afrikasta Italiaan tai Maltalle on vaarallinen. Tänä vuonna Välimerellä on kuollut tai kadonnut noin 700 ihmistä, joista valtaosa on pyrkinyt Eurooppaan keskistä reittiä pitkin, käy ilmi YK:n pakolaisjärjestön tiedoista.

– Ne, joita laivoilta pelastetaan, todella ovat hengenpelastustapauksia, sanoo sisäministeriön ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri.

Suomi pyrkii hänen mukaansa saamaan kasaan mahdollisimman laajan joukon maita, jotka lähtevät mukaan järjestelyyn pelastettujen jakamiseksi. EU-puheenjohtajamaana Suomen tehtävänä on kätilöidä ratkaisua ja luoda puitteet keskustelulle.

Tunnustelut ovat Yli-Vakkurin mukaan alussa, eikä yksikään maa ole muodollisesti luvannut osallistua.

– Erityisesti Saksan ja Ranskan kanssa tästä on puhuttu. Puheenjohtajana Suomi toteaa, että tämä on meidän velvollisuutemme tarjota mahdollisuus keskustelulle.

Samaan aikaan neuvottelut EU:n turvapaikkajärjestelmän pysyvästä uudistamisesta odottavat. Uusi komissio aloittaa tällä tietoa vasta marraskuun alussa, joten puheenjohtaja saanee uusia lainsäädäntöehdotuksia pöydälleen aikaisintaan vuoden lopussa.