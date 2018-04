PS Kemin kolumbialaiskapteeni uskoo porukkaansa – muiden odotuksista viis

– Kylmää on ollut.

Jalkapalloliigan PS Kemin kapteeni Julian Guevaran miinusmerkit uran ensimmäiseen suomalaistalveen ovat tuossa. Kaikki muu on suurin piirtein täydellistä lämpimästä Kolumbiasta lähtöisin olevalle 25-vuotiaalle keskikenttämiehelle, joka tuli Kemiin vuosi sitten ja pelasi tärkeässä roolissa kemiläisten säilyttäessä pääsarjapaikkansa toisena vuonna peräkkäin.

– Pelasin Maltalla ennen kuin tulin tänne, juuri ennen viime kauden alkua. Agentti soitti ja kertoi tästä mahdollisuudesta, ja tutkin paitsi täkäläistä jalkapalloa, myös sitä, millainen maa Suomi on perheelliselle ihmiselle. Ja päätin tulla tänne, koska tämä on perheelleni niin hieno paikka, kaksivuotiaan poikansa ja vaimonsa kanssa Suomessa viihtyvä Guevara kertoo.

– Tämä on pojalleni upea paikka. Olen niin iloinen ollessani täällä, Guevara jatkaa ja kehuu Suomesta kaiken mahdollisen: koulutuksen, turvallisuuden, kulttuurin ja sen, kuinka perheeseen on täällä suhtauduttu.

Kylmyyskään ei loppujen lopuksi niin kauheaa ole. Ainakaan perheen pikkumiehen mielestä.

– Poikani rakastaa talvea täällä, Guevara nauraa.

Kesälläkin pitäisi viihtyä, mutta kuten aina ennenkin, ei Kemille lupailla ruusuista kautta nytkään. Ennakkoveikkailuissa PSK on ankkuroitu minnekäs muuallekaan kuin putoamistaistoon.

– Olen kuullut tuota siitä lähtien, kun tulin tänne. Odotukset ovat aina tuollaiset, mutta olemme yhä pääsarjassa. Joten jotain hyvää tässä on tehty. Me tiedämme itse, kuinka paljon töitä teemme. Koko joukkue. Ja haluamme näyttää kentällä, että olemme noita odotuksia parempia, Guevara jyrähtää.

– Pukukopissa on mahtava fiilis, ja se on tärkeää. Todella tärkeää. Me olemme joukkue, yhtenäinen ryhmä.

Tuo kaikki siitäkin huolimatta, että joukkue on jälleen kerran uusiutunut hulppeasti. Uudet hankinnat ovat kapteenin mukaan kuitenkin onnistuneita, myös henkisellä puolella.

– Kaikki uudetkin pelaajat ovat olleet avoimia tuolle yhtenäisyydellemme. He haluavat luoda suhteet muihin, tuntea muut myös kentän ulkopuolella. Se on tärkeää, sillä jos tilanne olisi sellainen, että sinulla on kentällä 11 laatupelaajaa, jotka eivät kuitenkaan pelaa yhteisen hyvän eteen, se ei vain toimi. Mutta meillä on pelaajia, jotka ovat valmiita uhraamaan joukkueen eteen.