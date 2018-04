Erkka Westerlundille tuli lähtö Ufasta – "JYP tai Jukurit? Ei kumpikaan!"

Jääkiekon KHL-joukkueen valmentaminen on pätkätyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Sen sai viimeksi kokea Erkka Westerlund, 61. Pesti Salavat Julajevin peräsimessä kesti viikon verran yli vuoden. Venäjän pääsarjasta eläkkeelle asti lienee päässyt vain legendaarinen Viktor Tihonov.

Tarkalleen ottaen kysymys ei kuitenkaan ollut potkuista. Westerlundin suomalaisella valmennusviisikolla oli sopimus mallia 1+1 seuran sekä valmentajien optiolla. Molemmat osapuolet olivat valmiita katsomaan myös toisen kauden, mutta Westerlundin tiimin esittämät sopimustäsmennykset eivät kelvanneet Ufan päättäjille, ja niin tiet erkanivat.

– Taloudellisista ehdoista ei päästy sopimukseen. Ensimmäisen vuoden sopimusmalli olisi kelvannut isännille. Ei se isosta ollut kiinni, mutta halusimme testata seuran sitoutumisen meihin. Tämä olisi ollut tärkeä tieto meille. Hyvä että se selvisi nyt, Westerlund raportoi keskiviikkona Ufasta.

Westerlund totesi, että pestin päättymisen syy ei ollut Salavat Julajevin putoaminen playoffin toisella kierroksella Traktorille seitsemännessä ottelussa. Miksi olisikaan, koska kuluvalla kaudella joukkue voitti divisioonansa ja sijoittui idän konferenssissaan kakkoseksi.

Vuosi sitten kevään 2011 KHL-mestari ei päässyt edes playoffin toiselle kierrokselle.

– Olimme henkisesti valmiita jatkamaan. Viime viikonloppuna pidimme vielä pelaajien kanssa henkilökohtaiset palaverit. Oma valinta tämä sopimuksen päättäminen oli. Seura teki jo aikaisemmin päätöksen jatkaa meidän kanssa.

JYP ja Jukurit saavat pakit

Ufan suomalaisvalmentajien (päävalmentajan lisäksi Hannu Virta, Tomi Lämsä, Tomas Westerlund ja Jarmo Koivisto) jatkokuviot ovat vielä avoinna. Westerlundia on ehditty istuttaa huhuissa jo ainakin JYPin ja Jukurien päävalmentajan pallille. Uralin takaa nämä ajatukset kuitenkin kiistetään.

– JYP tai Jukurit? Ei kumpikaan! Suomesta on soitettu, mutta sanoin etten ole niissä laskuissa mukana, Westerlund kumoaa spekulaatiot.

– Ensi vuonna tulisi 50 vuotta valmennusta täyteen, joten hallit ovat tulleet tutuiksi. Ei tässä ole syytä rynniä valmennustehtäviin, JyP HT:tä, Lukkoa, HIFK:ta, Jokereita ja A-maajoukkuettakin paimentanut kokenut valmentaja pohtii.

– Pitää olla aika erilaiset haasteet, mutta niitä kyllä löytyy. Täytyy vain valita. Eri lajeista on oltu yhteydessä, ja hyvinvointibisneskin on mahdollista. Valmennuskaan ei ole poissa laskuista. Myös Venäjä voisi olla mahdollinen, mutta tuntuu että tämä oli sellainen "once in lifetime" eli kerran elämässä.

– Ufassa meillä oli hieno ja opettavainen vuosi. Ja jännää loppuun asti, Westerlund naurahtaa.