Avohakkuut heikentävät tutkitusti metsäluonnon tilaa

MTK:n Mikko Tiirola sortuu virheellisiin väittämiin kirjoituksessaan ”Avohakkuiden kieltoa ajetaan kiistanalaisin perustein” (KSML 1.6.).

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen tarkoitus on edistää siirtymistä avohakkuista ja voimaperäisistä kasvatushakkuista kestävämpiin jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin, jotka mahdollistavat talousmetsissäkin monenlaisten tarkoitusten yhtäaikaisen vaalimisen.

Itse aloite ei kosketa yksityisomisteisia metsiä vaan antaa suomalaisille mihinkään järjestöön sitoutumatta, ”metsädemokratian” nimissä mahdollisuuden vaikuttaa kansallisen symbolimme, vihreän kullan kohteluun yhteisissä metsissämme eli valtion metsissä.

Suomalaisille rakkaan metsäluonnon tila on heikentynyt voimaperäisen metsätalouden seurauksena merkittävästi, mutta Tiirola pyöristää metsätalouden ja avohakkuiden aiheuttamat menetykset ”muutamaan lintulajiin” ja toteaa ympäripyöreästi, että epästabiilissa luonnossa on aina runsastujia ja häviäjiä.

Vähättelevä sävy kuulostaa jopa röyhkeältä ottaen huomioon, että Suomen metsälajeista 814 on uhanalaisia, 716 silmälläpidettäviä ja metsäluontotyypeistä 70 % on uhanalaisia. Yli 100 eliölajia on kokonaan hävinnyt. Rajun metsätalouden roolia tässä ei sovi vähätellä. Metsien voimakkaan käsittelyn vaikutukset on laajalti tunnustettu, ja aihe on jälleen esillä tuoreessa väitöstutkimuksessa ”Metsien käsittely vaikuttaa voimakkaasti lintuyhteisöihin” (Häkkilä 2018). Avohakkuumetsätalouden aiheuttamat vesistöpäästöt näkyvät myös vesistölajeissa.

Mitä hiilipäästöihin tulee, avohakkuu heikentää kiistatta alueen nettohiilitasetta aina vähintään 20 vuodeksi, kun taas harvennushakkuun hiilitase on tarkastelujaksolla yleensä päätehakkuuta parempi silloinkin, kun tulos lasketaan korjuumäärää eikä hehtaaria kohti.

Vie vuosikymmenen ennen kuin avohakkuualan taimikko alkaa sitoa hiiltä. Tässä maailmanajassa meillä ei ole varaa odotella tätä. Lisäksi raju maaperän muokkaus vapauttaa maaperään sitoutuneen hiilen välittömästi.

Muiden haittojen ohella voimamuokkaus rikkoo muun muassa mustikkakasvustoja, mikä heikentää sen kasvullista lisääntymistä ja pienentää klooneja. Tutkimusseurannoissa mustikan peittävyys oli 50-luvulla 15–20 %, nyt 8 %.

Tiirola vastustaa pakkojen maailmaan siirtymistä ja linjaa, että sadat tuhannet metsänomistajat haluavat varmasti itse päättää metsänhoitomenetelmästään.

Toteamukset ovat jopa koomisia ottaen huomioon suomalaisen metsänhoidon pakkokäytänteet 1940-luvulta vuoden 2014 lakiuudistukseen asti.

Metsänomistajilla on kiinnostusta kestävämpiin hoitomenetelmiin, mutta moni on tuonut esille, ettei heille ole annettu näistä riittävästi informaatiota.

Sotien jälkeen yleistynyttä avohakkuukäytäntöä on vanhan koulukunnan piirissä pidetty ainoana tuottavana ja järkevänä metsänhoitomenetelmänä. Itä-Suomen yliopiston professori Timo Pukkalan ja lukuisien tutkimusten mukaan nykyisellä hinta- ja kustannustasolla jatkuva kasvatus on taloudellisesti jopa kannattavampaa kuin viljelymetsätalous.

Tämä saattaa kiinnostaa myös Tiirolan mainitsemaa yksityistä metsänomistajaa, joka haluaa päättää itse metsiensä käytöstä.

Kuten Tiirola itsekin toteaa: ”tutkimus tuottakoon päätöksentekoon tietoa”. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta ja kehittymishalua kaikilta tahoilta.

Vilma Niskanen

Jyväskylä